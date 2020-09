Úm die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) war es etwas still geworden, es fehlen einfach die Exits, die nun mal das Salz in der Suppe im Konzept des Carve-Out Spezialisten sind. Und genau hier gab es heute einen kräftigen Rückschlag. HanseYachts, eine der Beteiligungen von Aurelius, die seit mittlerweile annähhernd einem Jahr als reifes, zum Verkauf stehehendes Asset der Aurelius-Gruppe präsentiert wird, hat einen weiteren Rückschlag zu vermelden. HanseYachts musste das Unternehmen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung (Geschäftsjahresende 30.06.2020) feststellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...