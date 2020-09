Am Dienstagabend krachte die Aktie von S&T kräftig nach unten - und am Mittwoch geht der Abverkauf weiter. Der Grund ist eine Short-Empfehlung einer britischen Analystenfirma. In einer ersten Reaktion hat der IT-Dienstleister S&T seine Jahresprognose bestätigt. Das dritte Quartal sei mit Blick auf Umsatz und Gewinn "sehr gut" verlaufen, teilte das Unternehmen noch am Dienstagabend mit. Beide Größen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...