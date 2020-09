Tilray Inc. : Korrektur und (noch) kein Ende in Sicht

Anzeige / Werbung Der Stimmungsumschwung, mit dem der Cannabis-Sektor in den letzten Monaten konfrontiert war, manifestiert sich eindrucksvoll im Tilray-Chart. Ein Ende der Korrektur / der Leidenszeit ist noch nicht in Sicht… Seit unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Mittlerweile nimmt die Aktie Kurs auf ihr markantes März-Tief… In unserer letzten Kommentierung vom 24.08. hieß es unter anderem "[…] Aktuell droht auf der Unterseite die Ausbildung weiterer Tiefs. Auch ein Test der Unterstützung bei 5,5 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Sollte auch diese fallen, wäre auch ein Ausbau der Bewegung in Richtung März-Tief bei 2,5 US-Dollar im Bereich des Möglichen. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn die Aktie schleunigst über die Marke von 7,0 US-Dollar zurückkehren würde. Eine nachhaltige Entspannung ist jedoch erst bei Kursen jenseits der 8,4 US-Dollar zu erwarten." In der damaligen Kommentierung thematisierten wir auch die (damals) frischen Quartalszahlen. Trotz positiver Aspekte innerhalb des Zahlenwerks verpasste es das Unternehmen, die Markterwartungen zu erfüllen oder gar positiv zu überraschen. Mit anderen Worten: Dem Aktienkurs halfen die Daten nicht auf die Beine. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und der Abwärtsdruck hat nicht nachgelassen. Der Aktie gelang es in der Folgezeit nicht, die aus charttechnischer Sicht so wichtige Rückkehr über die 7,0 US-Dollar zu initiieren. Stattdessen geriet die Unterstützung im Bereich von 5,5 / 5,0 US-Dollar in Bedrängnis. Der Wert tauchte bereits darunter ab, kann aber den Kontakt zur Zone bislang noch halten. Die aktuelle Konstellation offeriert nunmehr die Ausdehnung der Bewegung auf 2,5 US-Dollar (März-Tief). Die Bewegung ist stark überverkauft, aber der Aktie fehlt nach wie vor die Kraft, eine signifikante Gegenbewegung zu starten. Die Rückkehr über die Zone 5,0 / 5,5 US-Dollar sowie über den Bereich von 7,0 US-Dollar wären in der aktuell angespannten Phase eminent wichtig…

Enthaltene Werte: US88688T1007

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )