Siemens Digital Industries Software kooperiert mit VSI Labs im Bereich digitaler Zwillinge für das autonomes Fahren. Die Partner erstellen über die Siemens-Plattform PAVE360 digitale Zwillinge, mit denen sich Simulationen zur Validierung und Prüfung von Prozessoren, Elektronik, Sensoren und Systemen generieren lassen. Diese fließen in ein Entwicklungsfahrzeug für autonomes Fahren namens VSI Labs Capability ein, das mit Automobiltechnologie-Komponenten bekannter Anbieter ausgestattet ist, die von den VSI-Anwendungsentwicklern in das Fahrzeug integriert werden. Siemens und VSI Labs planen, in mehreren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...