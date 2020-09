++ Indizes fallen nach US-Präsidentschaftsdebatte ++ DE30 kann nach Abpraller die 12.800-Punkte-Marke nicht zurückgewinnen ++ Covestro (1COV.DE) kündigte eine Übernahme in Höhe von 1,6 Milliarden Euro an ++ Nach der chaotischen Präsidentschaftsdebatte in den Vereinigten Staaten begannen die europäischen Indizes den heutigen Handel mit einem Rückgang. Die Debatte war chaotisch und ohne ...

