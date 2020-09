Derzeit werde der Aufbau einer US-Plattform erwogen, die sich an die lateinamerikanische Kundschaft der Bank richte, bestätigte Julius Bär am Mittwoch einen entsprechenden Medienbericht.Die Leiterin des Lateinamerika-Geschäfts, Beatrice Sanchez, hatte die Aussagen in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...