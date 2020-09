Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner sieht sein Unternehmen trotz Krise gut aufgestellt. "Die Krise hat uns in unserer Strategie stark bestärkt," so der Konzernchef am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Die Bedeutung von Breitband werde durch die Coronakrise weiter zunehmen, aber auch der Entertainment-Bereich wird nach Ansicht Arnoldners für die Telekom wichtiger werden. Im Streaming-Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...