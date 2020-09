Die im direct market plus der Wiener Börse notierte VST Building Technologies AG hat ihre Zahlen für das 1. Halbjahr 2020 präsentiert. Die Betriebsleistung stieg um 469 Prozent auf 34,48 Mio. Euro (vs. 6,07 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Hier ist anzumerken, dass sich der Konsolidierungskreis nach der mehrheitlichen Übernahme von Premiumverbund geändert hat. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei einer schwarzen Null (0,01 Mio. Euro) nach 0,63 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Periodenergebnis lag nach 0,15 Mio. Euro im Vorjahr per Ende Juni 2020 bei -0,71 Mio. Euro. Das Eigenkapital konnte zum 30. Juni 2020 im Vergleich zum Jahresende 2019 von 11,75 Mio. Euro auf 15,04 Mio. Euro erhöht werden. Aufgrund der eingeschränkten Visibilität durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...