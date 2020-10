Schlechte Nachrichten für Aktionäre: Bayer will in Zukunft noch stärker sparen, da das Geschäft weiterhindurch die Krise belastet werde. Zudem hat der DAX-Konzern seine bereits gesenkten Jahresprognosen bestätigt und eine äußerst schwache Prognose für 2021 abgegeben. Ab 2024 sollen zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten wegfallen, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend mit. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...