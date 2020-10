Die Kunststoffindustrie ist ein hartes Pflaster, denn sie steht in ökologischer und technischer Hinsicht zunehmend unter Innovationsdruck. Rasante technologische Entwicklungen in den Bereichen Mobilität, Luftfahrt und Medizintechnik stellen Betriebe in immer kürzeren Intervallen vor neue Herausforderungen. Das eröffnet vor allem der weiterverarbeitenden Industrie neue Chancen, zwingt sie aber gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...