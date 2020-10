Die Aktienmärkte haben sich von der Krise erholt und die Zahl der Börsengänge nimmt wieder zu. Am Mittwoch hat Palantir den Sprung an die Börse gewagt - mit Erfolg. Was es mit der geheimnisvollen Datenanalysefirma auf sich hat, im Überblick:Die 2004 vom deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründete US-Firma ist spezialisiert auf Datenanalyse und arbeitet viel mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten ...

