Willkommen im vierten Quartal - nachdem das dritte trotz der kleinen September-Korrektur doch recht erfreulich war. Vor allem, wenn man deutsche und US-Aktien hatte. Nur Dollar-Anleihen und globale Immobilien-Aktien liegen auf Drei-Monats-Sicht im Minus, was vor allem der Schwäche der US-Währung geschuldet ist, die seit Ende August per Saldo rund 5% verloren hat. Aber genau das ist Diversifikation: Es läuft eben nicht alles parallel in dieselbe Richtung. Bei den Länder-Indices führt Asien: In China, Indien und Südkorea haben die Aktienkurse auf Euro-Basis im dritten Quartal um 8-10% zugelegt. Der Stärke dieses Trios steht allerdings die Schwäche anderer Schwellenländer gegenüber. Insbesondere das Minus in Brasilien, Russland und ...

