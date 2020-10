Die aktuell längste Serie: Alibaba Group Holding mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.99%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Mittwoch Alibaba Group Holding mit 6,16% auf 293,98 (192% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,70%) vor K+S mit 3,52% auf 5,88 (60% Vol.; 1W 6,76%) und SBO mit 3,41% auf 22,75 (29% Vol.; 1W 7,06%). Die Tagesverlierer: Andritz mit -4,35% auf 26,36 (103% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,78%), Glencore mit -3,59% auf 1,74 (0% Vol.; 1W -7,40%), Zumtobel mit -2,65% auf 5,50 (36% Vol.; 1W -2,83%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (14568,32 Mio.), Berkshire Hathaway (2479,67) und Nestlé (1138,26) ....

