Mit 9 Emissionen gestern beschloss der europäische Credit Primärmarkt den September mit einem Rekordvolumen von EUR 170 Mrd. an Emissionen. Dieser lag nochmals 14 % über dem bereits rekordverdächtigen September 2019-Volumen. Auch die Emissionspipeline für Oktober ist bereits solide gefüllt. Gestern: Japan Tobacco platzierte eine großvolumige Dualtranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., 60,5NC5,5 Jahre, Emissionsrendite 2,375 %; B: EUR 500 Mio., 63,5NC8,25 J., 2,875 %; A3/A/A+). Mit Volvo begab der nächste Autobauer eine "grüne" Emission (EUR 500 Mio., Kupon 2,5 %, 7 J., Ba1/BB+). Einen Senior Bond (erwartet A-) in Benchmark Format (7 J.) wurde von der Aareal Bank begeben (MS+95 BP). OCI N.V. platzierte in Summe USD ...

