Die Baugesellschaft Porr sichert sich einen neuen Hochbauauftrag im 2. Wiener Gemeindebezirk. Das von Projektgesellschaften der UBM Development und KIBB Immobilien ausgeschriebene Projekt Nordbahnhof Baufeld 8b grenzt an die Bruno-Marek-Allee. In den kommenden 25 Monaten realisiert die Porr dort Wohn-, Geschäfts- und Büroflächen. "Der ehemalige Nordbahnhof ist heute ein wichtiges Entwicklungsgebiet. Um möglichst vielfältiges Wohnen zu ermöglichen, vereinen wir hohe Komfortstandards mit nachhaltigen Lösungen. Gleichzeitig schaffen wir lebenswerten Wohnraum im Herzen Wiens", so Porr-CEO Karl-Heinz Strauss.

