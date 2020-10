Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen in ihrem aktuellen Börsenbericht ihre Kaufempfehlung für die Aktienmärkte. "Zwar erwarten wir kurzfristig ein sehr volatiles und tendenziell eher negatives Marktsentiment, sehen aber unser Basisszenario nicht in Gefahr", so die Analysten. Zum einen, da sich die wenigsten Länder einen zweiten kompletten wirtschaftlichen Lockdown leisten können und zum anderen, da zwar zurzeit die Neu-infektionen kräftig zulegen, die Krankenhausauslastungensowie vor allem die Todesfälle aber auf relativ niedrigeren Niveaus bleiben, erklären die Experten. Anstiege in diesen Zahlen würden den Druck auf Politiker noch einmal deutlich erhöhen und damit einhergehend auch das Risiko landesweiter Lockdowns ....

