Bei der möglichen Übernahme des französischen Umweltkonzerns Suez durch seinen Wettbewerber Veolia gibt es eine weitere Wendung. Der französische Investmentfonds Ardian teilte heute mit, er habe gegenüber dem Suez-Hauptaktionär Engie Interesse am Kauf einer 29,9-Prozent-Beteiligung an Suez bekundet. Der Finanzinvestor will "ein Konsortium aus privaten und öffentlichen institutionellen Anlegern vorrangig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...