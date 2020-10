Ein Etikett, das Falten wirft, und ein Etikettierer, der diese Falten bewusst produziert - was für die meisten Getränkeproduzenten ein No-Go ist, war Hauptanforderung der Mozart Distillerie aus Salzburg. Ein Blick auf die Behälterform bringt die Auflösung. Denn die Likörflaschen sind, in Anlehnung an die weltbekannte Mozartkugel, rund. Das Etikett wiederum, eine mit Aluminium überzogene Papierfolie, soll sich vollflächig um den Behälter schmiegen - und dabei aussehen, wie von Hand etikettiert. Bisher setzte Mozart Distillerie eine mittlerweile 30 Jahre alte Etikettiermaschine eines Sondermaschinenbauers ...

