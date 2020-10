Der Industriedienstleister errichtet am Standort von BASF Battery Materials Finland Oy rund 4.000 t an Stahlstrukturen für das Produktionsgebäude, Nebengebäude und die Rohrbrücken. Zudem übernehmen die Experten von Bilfinger die Vorfertigung und Installation von Rohrleitungssystemen, die Installation von Geräten und Maschinen sowie Isolier- und Lackierarbeiten. Bilfinger begann im Mai 2020 und wird die Arbeiten an dem Projekt voraussichtlich bis September 2021 fortsetzen.

Erste Zusammenarbeit zwischen Bilfinger Industrial Services und BASF

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF ist ein führender Hersteller von Kathodenmaterialien. Die fortschrittlichen Materialien für die Kathode in der Batterie können die Ladezeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...