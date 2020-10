Sie optimiert permanent das System und kommuniziert mit der Wärmepumpe, um deren Betrieb und Effizienz zu steigern. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn mit der Wärmepumpe über die Fußbodenheizung auch gekühlt wird.

Für Bauherren spielt die Kühlfunktion bei der Auswahl der Heizung eine immer größere Rolle - jeder weitere Hitze-Sommer verstärkt den Wunsch nach angenehm kühlen Temperaturen im Eigenheim an heißen Tagen. Damit die unterschiedlichen Räume im Sommer angemessen gekühlt werden, müssen Wärmepumpe und Einzelraumregelung perfekt zusammenarbeiten.

Eine Einzelraumregelung wird in der Regel über Thermostate an den Heizkörpern oder dem Fußbodenheizkreis realisiert. Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt dann über das Öffnen und Schließen der Stellantriebe. Auch Easytron Connect funktioniert nach diesem Prinzip, geht jedoch einen Schritt weiter als übliche Regelungen: sie meldet den Wärmebedarf des gesamten Gebäudes an die ...

