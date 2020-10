Um eine solche umfassende Tanküberwachung zu ermöglichen, setzt Samson als Hersteller von Messgeräten für Differenzdruck, Durchfluss und Füllstand auf eine Kombination aus modularer Hard- und Software. Diese umfasst die automatisierte Datenerfassung, Datenübermittlung sowie Datenvisualisierung und -analyse. Die so erzielte Transparenz hilft dabei, die Verfügbarkeit zu steigern, Betriebskosten zu senken und die Abwicklung zwischen Gasverbrauchern und -anbietern zu optimieren.

Hardware zur Datenerfassung

Die Hardware zur Datenerfassung der Tanküberwachung des Herstellers besteht aus bewährten Messgeräten für Differenzdruck und Durchfluss. Der mikroprozessorgesteuerte Media 7 erfasst durch eine Differenzdruckmessung den Füllstand sowie den absoluten Betriebsdruck an stationären oder auf Transportfahrzeugen angebrachten Druckbehältern. Die Hardware lässt sich um bis zu vier Optionsmodule für analoge Sensoren erweitern. Neben der Messfunktion von Differenzdruck und davon abgeleiteten Größen sind im Media 7 weitere Funktionen integriert, die sich direkt vor Ort oder über die Fernwartungsfunktion nutzen lassen, darunter Funktionen zur Dichtebestimmung von Gasen und Flüssigkeiten im Tank, Volumen- und Massemessungen für beliebige Behälterformen und eine umfangreiche Mediumsdatenbank. Für einen sicheren Befüllvorgang zeigt das skalierbare Klartextdisplay des Geräts dem Bedienungspersonal den aktuellen Füllstand in prominenter Weise an.

Das Gerät fungiert als Hub und kann die Daten von bis zu vier weiteren Media-Geräten oder 4…20-mA-Signalen verarbeiten. Die Datenübermittlung erfolgt kabellos über Mobilfunk. Dieser ist unabhängig vom Mobilfunkanbieter, was für eine nahezu vollständige, länderübergreifende Funkabdeckung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...