Aktien: Starlink: Elon Musk plant neuen Börsengang

Tesla-Gründer Elon Musk macht nicht nur in Elektroautos. Das zweite große Ding des Tech-Pioniers heißt SpaceX und hat sich dem Weltraumtourismus verschrieben. Bei SpaceX wiederum gilt Starlink - eine Satellitenkonstellation, die bis Ende 2020 Breitband-Internet-Nutzung ermöglichen soll. Musk selbst bezeichnete Starlink bereits 2019 als wichtige neue Einnahmequelle für SpaceX. Und ein Teil von Starlink soll an die Börse gehen. Die Internet-Sparte soll laut Musk in den kommenden Jahren den Sprung auf das Börsenparkett wagen. Voraussetzung dafür sei aber ein stabiles Umsatzwachstum. "Der Markt mag keinen unberechenbaren Cashflow, haha", erklärte Musk. Er werde Sorge tragen, dass vor allem Kleinanleger bei dem Initial Public Offering (IPO) zum Zuge kommen, so Musk weiter: Er sei ein "großer Fan" von ihnen. SpaceX-Vorstand Gwynne Shotwell brachte eine Starlink-Abspaltung bereits im Februar ins Spiel. Tesla-Aktie vor neuen Hochs? Ob Starlink ein Erfolg wie Tesla wird, ist derzeit völlig offen. Anleger müssen sich vermutlich auf eine hohe Volatilität wie bei der Tesla-Aktie einstellen. Im abgelaufenen dritten Quartal zeigte sie sich aber von der positiven Seite: Tesla war der stärkste Wert im Nasdaq 100 mit einem Kursgewinn von rund 245 Prozent. Die Aktie konsolidierte zuletzt zwar, pirscht sich aber aktuell wieder an den Widerstand bei 460 Dollar heran. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach oben, ein Ausbruch nach oben wird dadurch wahrscheinlicher. Damit ist das Rekordhoch bei knapp über 500 Dollar wieder greifbar geworden.

