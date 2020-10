Am heimischen Markt gab es gestern einen eher ruhigen Handelstag, der aber mit einem Rückgang des ATX um 0,9% endete. Im Fokus standen unter anderem die jüngsten Arbeitslosenzahlen, seit sechseinhalb Monaten prägt die Coronakrise die Lage am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22 Prozent höher, 408.853 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung. Deutlich unter Druck gerieten auch in Wien die Ölwerte auf Grund der absinkenden Rohstoffpreise, für den Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gab es ein Minus von satten 4,6%, der Mineralölkonzern OMV musste um 2,7% nachgeben. Schwach waren auch wieder die im Index schwergewichteten Bankentitel, die Bawag ...

