Das positive Ergebnis von Trumps COVID-Test löste an den weltweiten Finanzmärkten einige Risikoabflüsse aus. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, dass er und seine Frau Melania sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Beide hatten sich einem Test unterzogen, nachdem Hope Hicks, eine enge Beraterin Trumps, positiv auf das Virus getestet wurde. Die S&P 500-Futures setzten am Freitag ...

