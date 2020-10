Laut einer Erhebung von Eurostat haben die privaten Haushalte im Euroraum in der Coronavirus-Krise viel gespart. Die Sparquote sei im 2. Quartal auf ein Rekordhoch von 24,6 Prozent gestiegen - der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen in 1999. Im 1. Quartal lag die Quote bei 16,6 Prozent. Mit 12,6 Prozent ging der Konsum von April bis Juni deutlich stärker zurück als die verfügbaren Bruttoeinkommen, die um 3,3 Prozent sanken.

Den vollständigen Artikel lesen ...