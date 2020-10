Bern (awp/sda) - Nach der Fahrleitungsstörung im Raum Bern sind am Freitagmorgen rund 400 Passagiere aus zwei zwischen dem Wankdorf und Bern steckengebliebenen Zügen evakuiert worden. Die kleine Störung hat grosse Auswirkungen: der gesamte Ost-West-Verkehr in der Schweiz ist massiv behindert. An einem eilends einberufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...