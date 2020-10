Bern (awp/sda) - Ikea kommt in einer nach eigenen Angaben "umfassenden" Untersuchung zum Schluss, dass im Unternehmen nur legal geschlagenes Holz verwendet wird. Betreffend Schonzeiten in Wäldern gelte es es aber, Fragen zu klären. Die britische NGO Earthsight habe dem Möbelhändler vorgeworfen, dass illegal geschlagenes Holz über die Ukraine und Rumänien in die Ikea-Lieferantenkette gelangt sei, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ikea habe daraufhin ...

