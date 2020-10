Vaillant ist weltweit ein wohlklingender Name, wenn es um Heiz- und Lüftungssysteme geht. In Europa legen die wertvollen Heizungsmodule einen großen Teil ihrer Transportwege in Palettenboxen von Walther Faltsysteme zurück. Die Mehrweg-Transportlösungen sind präzise auf die Anforderungen der Packgüter zugeschnitten, schützen diese zuverlässig vor äußeren Einflüssen und ermöglichen ein optimales Handling.Bereits 1874 gegründet, gehört die Vaillant Group zu den weltweit führenden Anbietern von Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Produktportfolio beinhaltet Brennwert-Heizgeräte, Wärmepumpen, Lüftungssysteme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...