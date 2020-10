NOVN SW - NOVARTIS: BEOVU-DATEN ZEIGEN VERBESSERUNG BEI FEUCHTER AMD AIR FP - Der Flugzeughersteller Airbus will den geplanten Stellenabbau rasch vorantreiben. Wie Michael Schöllhorn, der Chief Operations Officer (COO), dem Handelsblatt sagte, sei er zuversichtlich, eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielen zu können. "Wir haben einen sehr großen Bereich, in dem wir mit den Arbeitnehmervertretern übereinstimmen, auch wenn wir noch nicht ganz durch sind", sagte er. Deutsche Standorte würden nicht geschlossen. "Im Moment sehe ich keinen gefährdet", bemerkte Schöllhorn. Airbus plant, rund 15.000 Stellen abzubauen. Aktuell gebe es keine Pläne, das Programm zu erweitern. Es sei aber "das Minimum dessen, was wir tun müssen", betonte er. Schöllhorn wies darauf hin, dass sich die ...

