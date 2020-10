Alleine in diesem Jahr konnte der Outperformer Shop Apotheke über 280 Prozent an Wert zulegen. Dabei hat sich erst in 2020 eine signifikante Trendbeschleunigung eingestellt, insbesondere seit dem Corona-Crash aus Mitte März. Von 36,90 Euro ging es bis zum heutigen Tag auf ein Rekordhoch von 168,60 Euro aufwärts und damit zeitweise über die Höchststände aus August dieses Jahres von 166,40 Euro. Sollte die Aufwärtsdynamik weiter anhalten und die Aktie von Shop Apotheke über ihre Augusthochs springen können, käme dies einem Folgekaufsignal in Richtung 180,00 Euro gleich. Insgesamt profitiert dieses Unternehmen zusehends vom Versandhandel mit Arzneimitteln und dürfte dies unter den aktuellen Rahmenbedingungen auch weiterhin ...

