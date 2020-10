Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -34,08 Prozent, der DAX bei -4,23 Prozent und der Dow Jones bei -3 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Stichwort DAX: Da wird ja eine Aufstockung auf 40 Titel ernsthaft evaluiert, auch die Streichung des Faktors Börsenumsatz als Selektionskriterium ist ein Thema, freilich unter Hinzunahme einer Mindestliquidität. Im ATX ist es so, dass der Börsenumsatz sogar etwas wichtiger ist als die Marktkapitalisierung, was ich auch gut finde.ATX ( Akt. Indikation: 2131,80 /2132,00, 1,48%)DAX ( Akt. Indikation: 12774,50 /12774,50, 0,67%) Bisher gab es an einem 5. Oktober 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...