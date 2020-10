Seit dem Herbstbeginn ist die Unsicherheit zurück an den Märkten. Die Top-Trader erkannten darin letzte Woche eine Gelegenheit und kauften attraktive Aktien mit Turnaround-Potenzial. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Anhänger der Börsenweisheit "sell in May and go away" hatte in diesem Sommer nichts zu lachen. Statt dem von der Weisheit beschworenen Börsen-Sommerloch, gab es eine sensationelle Tech-Rally zu bestaunen. Noch schlechter dürfte es nun um die Laune jener Anleger bestellt sein, die der Börsenweisheit noch eine Chance geben wollte und sich darum an den zweiten Teil des Spruchs - "but remember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...