Mit kniffeligen Entwicklungsprojekten ist der Silikonverarbeiter SEI WOO in die oberste Liga des Mikrospritzgießens aufgestiegen, denn in der Breite messen die komplexen Mehrkomponentenbauteile gerade einmal vier und in der Höhe drei Millimeter. Die Silikondichtung, die ein Schussgewicht von 0,02 Gramm ausmacht, befindet sich am oberen Ende des thermoplastischen Ventilgehäuses. Dieses beinhaltet einen feinen Memory-Metalldraht, der funktionsentscheidend ist. SMA steht für Shape Memory Alloy. Unter Strom erwärmt sich der Draht und zieht sich dabei zusammen, womit das SMA-Ventil betätigt wird. Wird der Stromfluss unterbrochen, kühlt der Draht in Bruchteilen einer Sekunde ab, und das Ventil schließt. Auf diese Weise wird der Füllgrad der Luftkammern und damit der Massagedruck gesteuert. Die beiden polymeren Materialien werden in einem Schritt auf einer Engel E-Victory 140 combi Spritzgießmaschine vereint. In einem 16+16-fach-Drehtellerwerkzeug werden zunächst die Gehäuse aus Polyamid (PA) spritzgegossen. In der zweiten Drehtellerposition wird Flüssigsilikon (LSR) direkt angespritzt, während zeitgleich 16 weitere Gehäusegrundkörper produziert werden. PA und LSR gehen eine chemische Verbindung ein. Da die Kontaktfläche aber sehr klein ist, werden die fertigen Teile im Anschluss an die Spritzgießproduktion aus Sicherheitsgründen zusätzlich bei 200 °C getempert, um Thermoplast und Silikon dauerhaft miteinander zu verbinden. Danach gehen die Teile zur kamerabasierten 100-Prozent-Qualitätskontrolle und dann sofort in die Logistik für den Versand zum renommierten Kunden, "der Weltmarktführer im Bereich der Fahrzeugsitzmassage ist", wie Peter Lehmann, Geschäftsführer der SEI WOO Hi-Tech Polymer, berichtet. Über 200 Mio. dieser Bauteile hat SEI WOO bis heute ausgeliefert.

Ausschussquote auf null gesenkt

"Der Mehrkomponentenspritzguss reduziert das Fehlerrisiko, das bei der Montage der einzelnen Mikroteile immens wäre", sagt Lehmann und betont: "Die Null-Fehler-Philosophie ist ein Eckpfeiler unseres Erfolgs." Oft arbeitet der Silikonverarbeiter bereits in der Phase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...