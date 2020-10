Zürich (awp) - Die Orell-Füssli-Gruppe erhält einen neuen Finanzchef. Reto Janser übernimmt die Aufgabe am 1. Juni 2021, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er wird Nachfolger von Beat Müller, der pensioniert wird. Müller war seit 2013 CFO. Janser verfüge über breite internationale Erfahrung in der Leitung von Finanz- ...

