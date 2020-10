Auch der heimische Markt konnte klar im Plus schliessen, der allgemein einsetzende Optimismus schwappte auch nach Wien über und der ATX konnte den Tag mit einem Plus von 1,9% beenden. Ein Teil dieses Anstieges war durch die Ölwerte bedingt, getrieben von anziehenden Rohstoffpreisen konnte sich die OMV um 3,9% verbessern, für Schoeller-Bleckmann brachte der Handel einen Zuwachs von 3,8%. Eine sehr positive Analyse der Raiffeisen Centro Bank zu Semperit liess den Kautschuk- und Gummikonzern um 9,8% nach oben springen, in der Studie wurde das Kursziel verdoppelt, statt 12,5 Euro beträgt es jetzt 25,0 Euro, die Empfehlung wurde von "Halten" auf "Kaufen" nach oben revidiert. Im Gegenzug setzte die RCB das Kursziel für Kapsch TrafficCom von ...

