Gestern waren u. a. Heathrow Fundind LTD (EUR 750 Mio., MS+205 BP, 5J, BBB+/ A-), Schaeffler Verwaltung (A: EUR 750 Mio., MS+318 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS +369 BP, 8J; Ba1/BB+/BBB- erw.) und PepsiCo Inc. (A: EUR 750 Mio., MS+55 BP, 12J; B: EUR 750 Mio., MS+105 BP, 30J; A1/A) am Primärmarkt aktiv.Mit verbessertem Risikosentiment füllte sich die Dealpipeline für den weiteren Wochenverlauf zusehends. So gab ENI SpA bekannt erstmalig eine Dualtranche- Hybridanleihe (NC5,25, NC9) emittieren zu wollen. Cheplapharm Arzneimittel mandatierte Banken zur Emission einer EUR/USD Anleihe (A: EUR >400 Mio., B: USD >500 Mio.; 7,25NC3,25). Arkema plant eine grüne EUR 300 Mio. Anleihe (6J) zu begeben. H. Lundbeck A/S beabsichtigt die erstmalige Emission einer EUR 500 Mio. Anleihe ...

