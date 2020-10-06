CITIGROUP HEBT AAREAL BANK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 25,70 EURCITIGROUP HEBT DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 'BUY' (NEUTRAL)DEUTSCHE BANK NIMMT CANCOM MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 55 EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 39 (40) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 91 (84) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 67 (62) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 50 (43) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 108 (106) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 76 (77) EUR - 'BUY'JEFFERIES QUARTERLY BEST IDEAS U.A.: HELLA, ZUR ROSE , INSTONE, CANCOM, COVESTRO, FLATEX, SIXT ST.JEFFERIES STARTET SIEMENS ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 28 EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3690 (4360) PENCE - 'OVERWEIGHT' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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