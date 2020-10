Der von BioNTech entwickelte Corona-Impfstoffkandidat geht in den Zulassungsprozess. Bereits am Montag war die BioNTech-Aktie 9,5 Prozent nach oben gesprungen - und im vorbörslichen Handel geht es weitere 12 Prozent nach oben.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA bestätigte am Dienstag in Amsterdam, dass der Wirkstoff BNT162b2 in dem sogenannten Rolling-Review-Verfahren geprüft werde. BioNTech ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...