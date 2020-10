Pioneers Ventures II, in der die Start-Up Beteiligungen der börsenotierten startup300 AG gebündelt sind, hat Cleen Energy-Aktien erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Und zwar 100.380 zu je 1,5 Euro. Zu den Verkäufern der Aktien dürfte Cleen Energy-Vorstand Lukas Scherzenlehner gehören, der den Verkauf von 66.000 Stück zu je 1,5 Euro gemeldet hat.startup300 ( Akt. Indikation: 3,80 /4,00, 3,17%) Auftrag: Die in Wien gelistete VST Building Technologies AG hat sich in Dänemark drei Rohbauaufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 3,8 Mio. Euro gesichert. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.10.)

Den vollständigen Artikel lesen ...