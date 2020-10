Am Aktienmarkt haben sich nach einem verhaltenen Start am Dienstagnachmittag die Bullen durchgesetzt und den DAX in die Gewinnzone gehoben. Charttechnisch wird damit ein Widerstand überwunden - der Weg Richtung 13.000 Punkten ist frei.Der Leitindex DAX +0,88% stieg zuletzt um 0,95 Prozent auf 12.951 Punkte. Damit bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Ende September. Gestützt wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...