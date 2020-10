06.10.2020 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Leier Baustoffe GmbH & Co. KG. Mit 35 Produktionsstandorten in vielen Ländern Osteuropas und der Zentrale im Burgenland in Österreich, gehört Leier zu den wichtigsten heimischen Baustoff- und Fertigteilunternehmen. Josef Fleischhacker, Geschäftsführer für Investitionen bei Leier: "Am neuen Standort im Dreiländereck von Österreich, Ungarn und der Slowakei finden wir perfekte Voraussetzungen für die Produktion von Fertigteilen und Betonwaren. Mit der RIB-Lösung iTWO Smart Production werden ...

