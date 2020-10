The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2020





ISIN Name

AU000000CZI9 CASSINI RESOURCES LTD

AU000000ICU0 ISENTRIC LTD

CA6046671054 MIRAMONT RESOURCES CORP.

CA8031601005 SARAMA RESOURCES LTD

DE000A289VK4 EASY SOFTWARE AG Z.VERK.

IT0005390965 TREVI-FIN. INDUSTR.

SE0007603493 LAGERCRANTZ GRP B SK-,70

US8245431023 SHILOH INDS INC. DL-,01

US8583751081 STEIN MART INC. DL-,01

