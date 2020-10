Die aktuell längste Serie: SolarEdge mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 47.19%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag PostNL mit 12,19% auf 2,94 (421% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,98%) vor SolarWorld mit 9,76% auf 0,18 (20% Vol.; 1W 0,00%) und TUI AG mit 8,87% auf 3,44 (55% Vol.; 1W 11,96%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -16,52% auf 0,02 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,56%), Klondike Gold mit -10,41% auf 0,14 (0% Vol.; 1W -10,13%), Lion E-Mobility mit -6,78% auf 2,75 (0% Vol.; 1W -2,83%)Die höchsten Tagesumsätze hatten FedEx Corp (1634,53 Mio.), Roche GS (1571,63) und Wells Fargo (1498,74). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...