Die börsenotierte österreichische Autobank kündigt den möglichen Einstieg von zwei Investoren an - ein Letter of Intent sei unterzeichnet worden. In einem ersten Schritt im Jahre 2020 und 2021 könnten die Investoren neue Aktien an der Autobank Aktiengesellschaft erwerben. Die Aktien sollen im Zuge von Barkapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre neu begeben werden. Nach Abschluss der Kapitalerhöhungen würde die CET1 Eigenmittelquote von Autobank Aktiengesellschaft erhöht werden. Bei den möglichen strategischen Investoren handle es sich einerseits um ein Finanzinstitut, das aufgrund seiner Geschäftstätigkeit und starken Verankerung im Heimatmarkt die strategische Neuausrichtung der Autobank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...