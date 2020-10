Der Vorstand der in Wien und Frankfurt gelisteten De Raj Group AG stellt beim zuständigen Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit, wie die Gesellschaft mitteilt. Die Aktie ist in Wien seit Dienstag Nachmittag vom Handel ausgesetzt. Die Großaktionäre der De Raj Group AG, die Mitglieder der Familie De Raj, haben erst im Mai mitgeteilt, dass sie ihre Anteile an dem Unternehmen in Höhe von 65 Prozent verkauft haben. Käuferin ist die Standard Paper & Board Singapore Pte. Ltd., eine Gesellschaft in privater Hand mit Sitz in Singapur.

Den vollständigen Artikel lesen ...