Börsegeschichte Alexander Coenen. Bereits in jungen Jahren nahm mein Interesse am Börsengeschehen seinen Lauf. Der Finanzteil der Süddeutschen Zeitung mit seinem Kurszettel und ein an der Börse aktiver Papa waren in Kombination die besten Verführer für einen offenen und lernwilligen Jungen wie mich. Es war die Zeit in der sich Blue-Chips pro Tag maximal ein Prozent bewegten und alles darüber als extrem und übertrieben angesehen wurde. Schnell fand ich über die n-tv Videotext-Seiten dann auch Nebenwerte - die bereits damals ein Eigenleben mit deutlich höheren Kursausschlägen hatten. Ich war gerade einmal 18 Jahre, in der Oberstufe des Gymnasiums und ohne viel Geld. Aber mein erstes Buch über die Börse - ...

