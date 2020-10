Auf dem Radar: SemperitSemperit hatte in den letzten 5 Handelstagen um +311.7% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Montag mit 2.415.843 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 14.25%.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 20,45 /20,65 Veränderung zu letztem SK: 0,49% Auf dem Radar: FrequentisFrequentis hatte in den letzten 5 Handelstagen um +103.5% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag mit 140.130 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 4.05%. Am Dienstag auf Schlusskursbasis mit Kurs 18 über den MA200 gegangen. Davor war die Aktie 130 Tage unter ihrem wichtigsten gleitenden Durchschnitt. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 17,70 /17,80Veränderung zu letztem SK: -1,39% ...

