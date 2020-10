Der Medikamentenkandidat LY-CoV555 solle in einer Monotherapie bei Patienten mit einem erhöhten Risiko und leichten bis mittelschweren Corona-Erkrankungen verwendet werden, teilte Eli Lilly am Mittwoch in Indianapolis mit.Im November solle dann ein Antrag auf eine Notfallzulassung zur Kombinationstherapie eingereicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...