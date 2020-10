(Zusammenfassung mit Aussagen von Regierungssprecher, Roche-Schreiben etc.)London/Basel (awp/sda/reu) - Lieferschwierigkeiten des Pharmakonzerns Roche drohen in Grossbritannien das Coronavirus-Testprogramm zu beeinträchtigen. Der Konzern räumte am Mittwoch ein, dass es wegen Problemen in seinem neuen Verteilzentrum in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...