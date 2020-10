Zürich (awp) - Beim Schweizer Geschäft der Automatenbetreiberin Selecta kommt es zum Chefwechsel. Thomas Nussbaumer will das stark angeschlagene Unternehmen spätestens per Ende Januar verlassen.Selecta bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Handelszeitung". Nussbaumer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...